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Город Атмосферный фронт обещает Петербургу дожди. Он же удерживает тепло, но временно

Атмосферный фронт обещает Петербургу дожди. Он же удерживает тепло, но временно

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Погода в Петербурге хотя и пасмурная, но тёплая для середины октября.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 11 октября в городе облачно, днем дождь. Ветер южный, юго-западный, умеренный. Температура воздуха поднимется до 13-15 градусов.

Сегодня метеорологические условия в регионе сформирует атмосферный фронт, вытягивающийся в меридиональном направлении. При этом пока город на Неве будет находиться с его тёплой стороны. Атмосферное давление будет расти и составит 754 мм рт. ст., что ниже нормы, сообщает центр «ФОБОС».

В выходные будет прохладнее, причём в воскресенье не больше 10 градусов. Оба дня возможны осадки.

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