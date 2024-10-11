Атмосферный фронт обещает Петербургу дожди. Он же удерживает тепло, но временно

Погода в Петербурге хотя и пасмурная, но тёплая для середины октября.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 11 октября в городе облачно, днем дождь. Ветер южный, юго-западный, умеренный. Температура воздуха поднимется до 13-15 градусов.

Сегодня метеорологические условия в регионе сформирует атмосферный фронт, вытягивающийся в меридиональном направлении. При этом пока город на Неве будет находиться с его тёплой стороны. Атмосферное давление будет расти и составит 754 мм рт. ст., что ниже нормы, сообщает центр «ФОБОС».