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Происшествия В Германии полиция подстрелила мужчину, пытавшегося поджечь здание федерального агентства

В Германии полиция подстрелила мужчину, пытавшегося поджечь здание федерального агентства

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1 комментарий

На западе Германии в городе Крефельд полицейские открыли стрельбу по мужчине, который совершил несколько поджогов с помощью зажигательной смеси. Об этом в четверг, 10 октября, сообщает немецкое издание Bild.

Как передает газета, вечером 10 октября неизвестный поджег здание федерального агентства, бросив в него коктейль Молотова. После мужчина таким же образом поступил с припаркованной машиной и скрылся в направлении железнодорожного вокзала, где расположен кинотеатр Cinemaxx.

По предварительным данным, мужчина намеревался поджечь кинотеатр зажигательной смесью, передает газета Rheinische Post. Позже выяснилось, что неизвестный побежал в кассу Cinemaxx, чтобы скрыться от полиции после уже совершенных поджогов.

Несмотря на попытку спрятаться от полицейских, сотрудники все равно обнаружили мужчину. Двое офицеров открыли огонь по неизвестному у входа в кинотеатр. По крайней мере, одна пуля попала в поджигателя.

«В центре Крефельда применялось огнестрельное оружие. На данный момент мы не можем ничего больше сказать», — уточнил для Bild представитель полиции.

В результате стрельбы мужчина получил тяжелое ранение, скорая отвезла его в больницу. Кроме поджигателя никто не пострадал.

Известно, что во время поджогов, которые устроил мужчина, в городе Крефельд также обнаружили загоревшийся лифт в многоквартирном доме. Предполагается, что неизвестный может быть причастен и к этому случаю возгорания.

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Комментарии
1
Сила в Правде!!
23 минуты
димон наверное иль из соловьёвых кто.
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