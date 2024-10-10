На Садовой обнаружили труп велосипедиста. Мужчине стало плохо во время езды

В Петербурге на улице Садовой обнаружили труп велосипедиста. При жизни у мужчины были проблемы с сердцем, что, вероятно, и привело к гибели. Об этом в четверг, 10 октября, стало известно «Фонтанке».

Мужчину в возрасте 45–50 лет обнаружили на Садовой в четверг, приблизительно в 10:30 утра. Отмечается, что признаков насильственной смерти не было зафиксировано. При этом погибший страдал от болезни сердца.

По информации, оказавшейся у «Фонтанки», мужчине стало плохо во время езды на велосипеде. Он скончался до приезда скорой.