Мужчина пострадал при пожаре на Лиговском

Мужчина пострадал при пожаре в административном здании в Центральном районе Петербурга вечером 10 октября. Об этом сообщает городское управление МЧС.

Сообщение о возгорании в доме 108 по Лиговскому проспекту поступило в 18:09. В здании загорелась обстановка на площади 10 квадратных метров.

В 18:32 пожар ликвидирован силами 15 человек и четырех единиц техники. Пострадавшего направили в больницу.