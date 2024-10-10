Спортивные мероприятия и киносъемки перекроют дороги в Петербурге

В пятницу, 11 октября, для проведения торжественных мероприятий в честь 80-летия образовательной организации войск национальной гвардии РФ перекроют участок улицы Чекистов от улицы Пионерстроя до улицы Летчика Пилютова, сообщает комитет по транспорту. Перекрытие продлится с 10:00 до 15:00.

Источник: комитет по транспорту Петербурга







В этот же день в Петербурге состоится закрытие велосезона в рамках многодневной велогонки «Две столицы». С полуночи до 18 часов будет запрещено парковаться на Северной дороге от Бодрова переулка до Яхтенного моста и в Бодровом переулке. А с 09:00 до 18:00 перекроют движение по Северной дороге от Рюхиной улицы до Яхтенного моста, Бодрову переулку, набережной Гребного канала, набережной Мартынова от дома 38Т до Бодрова переулка, Теннисной и Велосипедной аллеям.

Источник: комитет по транспорту Петербурга







В воскресенье, 13 октября, в связи с проведением легкоатлетического забега «Кубок губернатора Санкт‑Петербурга» с полуночи до часу дня будет запрещено парковаться на Рюхиной улице от Морского проспекта до набережной Мартынова, а с 8 часов утра до часу дня движение по этому участку будет закрыто.

Источник: комитет по транспорту Петербурга







А на следующий день уже в центре города водителей потеснят съемки фильма «Первый на Олимпе». С 00:00 до 06:30 будет запрещена парковка на нечетной стороне Адмиралтейского проспекта от Гороховой улицы до Исаакиевской площади. С 06:00 до 22:00 для проезда закроют Адмиралтейский проезд.

Источник: комитет по транспорту Петербурга





