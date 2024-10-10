Возле Выборга несильно тряхнуло, но этого никто не заметил

Слабое землетрясение зафиксировали накануне в Выборгском районе Ленинградской области. Магнитуда составила 1,5, а очаг был на глубине 10 километров, сообщается 10 октября на сайте Европейского средиземноморского сейсмологического центра.

Судя по координатам, эпицентр находился в Гончаровском поселении. По градации, такое землетрясение квалифицируется как слабое. Отмечается, что один балл может зафиксировать только специальная аппаратура, а два балла могут почувствовать отдельные люди, находящиеся в состоянии полного покоя на верхних этажах зданий, и чуткие домашние животные.

В конце декабря 2023 года землетрясение магнитудой 2,4 балла по шкале Рихтера зафиксировали в Ленинградской области. Очаг толчков находился на глубине 11 км под дном Ладожского озера возле Приозерска.