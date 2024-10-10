«Вы справитесь». Павел Дуров рассказал, как можно решить любую проблему

В день своего 40-летия основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал, как ровно 18 лет назад запустил соцсеть «ВКонтакте». Пост с жизненной историей в четверг, 10 октября, появился в его телеграм-канале.

Дуров поделился, что в летом 2006 года закончил СПбГУ и хотел поддерживать связь со своими бывшими однокурсниками. Поэтому в конце августа того года он поставил себе амбициозную задачу — создать соцсеть для студентов и выпускников университета за четыре недели.

«Задача казалась слишком большой для понимания. С чего мне вообще начать? Тогда мой брат Николай жил в Германии. Николай — блестящий математик и алгоритмический программист <…> Он отказался помогать с кодом, но дал совет: „Сначала напиши код для авторизации пользователя. Ты справишься“, — сказал он», — написал основатель Telegram.

В ходе работы над кодом социальной сети Павел Дуров впервые осознал, что «каждая сложная задача — это просто комбинация многих простых». По его словам, если разбить большой проект на управляемые части и расположить их в правильном порядке, то «можно сделать что угодно, теоретически».

В сентябре 2006 года, продолжает Дуров, он писал код по 20 часов подряд, ел один раз в день и спал по десять часов. «После рабочего дня я варил себе ведро пасты и съедал его с щедрым количеством сыра. Никакой другой еды не требовалось», — поделился он.