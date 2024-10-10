Умер финский композитор Лейф Сегерстам. Он был главным приглашённым дирижёром петербургского симфонического оркестра

На 81-м году жизни умер финский дирижер и композитор Лейф Сегерстам. Об этом 10 октября написало издание Slippe Disc, ссылаясь на сообщение сына музыканта.

Лейф Сегерстам являлся одним из ведущих музыкальных деятелей Северной Европы. Он возглавлял симфонические оркестры Венского и Финского радио, руководил Филармоническим оркестром земли Рейнланд-Пфальц, а также Хельсинкским филармоническим оркестром и Датским национальным симфоническим оркестром.

Сегерстам был приглашенным дирижером в Ла Скала, Метрополитен-опере, Ковент-Гардене, Мюнхенском, Гамбургском и Кельнском оперных домах и на Зальцбургском фестивале. В 2017 году музыкант начал сотрудничество с Санкт-Петербургским государственным академическим симфоническим оркестром (ГАСО), выступая на гастролях в Китае. В 2020 году Сегерстам стал главным приглашенным дирижером ГАСО.

Лейф Сегерстам — наиболее «плодовитый» композитор своего времени: он написал более 340 симфоний (по информации на 2020 год). Он награжден медалью Pro Finlandia и Сибелиуса, Государственной премией Финляндии в области музыки, Музыкальной премией Северного совета, Большой премией Шведского фонда культуры.

В Петербургской филармонии имени Шостаковича неоднократно проходили концерты, на которых в том числе впервые исполнялись сочинения финского композитора и под его управлением как дирижера.