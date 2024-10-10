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Город Юго-восток Петербурга замер в пробках. На дорогах города плотнее обычного

Юго-восток Петербурга замер в пробках. На дорогах города плотнее обычного

Загруженность дорог в Петербурге вечером 10 октября выросла до «красных» значений еще до наступления часа пик. Особенно плотно в юго-восточной части города, в частности на КАД.

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1 комментарий

По данным «Яндекс.Пробок», уже в половине шестого часа вечера пробки в Петербурге достигли отметки в 7 баллов. Это на 1 балл больше обычного для четверга. Самые длинные заторы уже успели скопиться на кольцевой между Шушарами и Мурманским шоссе. На внешнем кольце пробка тянется на 11,5 километров, на внутреннем — около 8 километров.

Плотно также на Софийской улице из области к КАД. Октябрьская набережная «побагровела» от съезда с кольцевой до Приневской улицы — там сейчас идет ремонт дороги. Традиционно стоят проспект Славы и Ивановская улица к Володарскому мосту и Народная улица в обе стороны. Очень плотно также на проспекте Обуховской Обороны и улице Бабушкина к Ивановской.

Также напряженная дорожная ситуация в центре, особенно в районе площадей Восстания и Александра Невского, и на Петроградской стороне — возле станций метро «Петроградская» и «Чкаловская».

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Комментарии
1
282804715
21 минута
Ожидаешь в таких статьях прочитать о причинах пробки. Но тут только констатация фактов.
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