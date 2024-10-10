Настало время собирать в лесу лосей

Сезон постепенно заканчивается, и известные всем грибы постепенно сменяются более редкими и специфическими. Некоторые из которых вполне съедобны.

Именно осенью в наших лесах появляется ежовик чешуйчатый (Sarcodon squamosus), он же лось, рассказывает 10 октября в своем канале «Каждой твари по паре» биолог Павел Глазков. Шляпка этого гриба покрыта чешуйками, словно черепицей, а внизу у нее иголочки, за что его назвали ежовиком. Его очень любят лоси, отсюда и второе название. Это съедобный гриб, его можно варить, жарить, мариновать и сушить. А главное, у него нет ядовитых двойников.

«Любопытно, я нашел много этих самых лосей как раз около поляны, где сейчас проходят брачные турниры у сохатых. Подрался — и тут же подкрепился!» — шутит Павел Глазков.

Также в лесах еще можно найти подосиновики, белые, моховики, маслята, лисички. Их становится всё меньше, зато они чистые.