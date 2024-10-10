Более 4000 голосов за две недели: первые итоги премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние»

Первый этап премии в самом разгаре — но это еще даже не экватор. До завершения номинирования еще 3,5 недели. До 5 ноября любой читатель «Фонтанки» может зайти на сайт премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние», авторизоваться, и написать, компании, учреждения и организации, он считает самыми достойными победы по 8 номинациям:
РАБОТОДАТЕЛЬ ГОДА
СДЕЛАНО В СПБ И ЛО
ЗАГОРОДНЫЙ ОТДЫХ ГОДА
ДЕТСКИЙ ЦЕНТР ГОДА
СЕРВИС ГОДА ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ
МАГАЗИН ГОДА
ОНЛАЙН-СЕРВИС ГОДА
УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ ГОДА
Чтобы было удобнее, в этом году мы добавили возможность выдвинуть номинантов через социальные сети «Фонтанка.ру»: «Вконтакте» и Telegram. Следите за публикациями!
Номинирование завершится 5 ноября. По его итогам мы определим в каждой номинации ТОП-10 компаний, которые называли чаще всего. Поэтому чем больше людей узнает о том, что компания номинирована на премию «Фонтанка.ру — Признание и Влияние», тем лучше.
7 ноября начнется следующий этап — голосование, в ходе которого определится победитель. К 8 «народных» номинаций на этом этапе добавятся еще две, десятки лучших для которых определит экспертный и редакционный совет:
СТАРТАП ГОДА
ПРОЕКТ ГОДА
Голосование продлится до середины декабря, а победителей мы наградим на торжественной церемонии в Главном штабе Эрмитажа.
Следите за новостями на сайте премии, а также в специальном разделе на «Фонтанке.ру».