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Бизнес Город Общество Признание и Влияние Более 4000 голосов за две недели: первые итоги премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние»

Более 4000 голосов за две недели: первые итоги премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние»

Шестой сезон премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» стартовал 25 сентября. За две недели мы получили 4000 голосов читателей, назвавших различные компании, претендующие на победу в 8 номинациях 2024 года.

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Первый этап премии в самом разгаре — но это еще даже не экватор. До завершения номинирования еще 3,5 недели. До 5 ноября любой читатель «Фонтанки» может зайти на сайт премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние», авторизоваться, и написать, компании, учреждения и организации, он считает самыми достойными победы по 8 номинациям:

  • РАБОТОДАТЕЛЬ ГОДА

  • СДЕЛАНО В СПБ И ЛО

  • ЗАГОРОДНЫЙ ОТДЫХ ГОДА

  • ДЕТСКИЙ ЦЕНТР ГОДА

  • СЕРВИС ГОДА ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

  • МАГАЗИН ГОДА

  • ОНЛАЙН-СЕРВИС ГОДА

  • УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ ГОДА

Чтобы было удобнее, в этом году мы добавили возможность выдвинуть номинантов через социальные сети «Фонтанка.ру»: «Вконтакте» и Telegram. Следите за публикациями!

Номинирование завершится 5 ноября. По его итогам мы определим в каждой номинации ТОП-10 компаний, которые называли чаще всего. Поэтому чем больше людей узнает о том, что компания номинирована на премию «Фонтанка.ру — Признание и Влияние», тем лучше.

7 ноября начнется следующий этап — голосование, в ходе которого определится победитель. К 8 «народных» номинаций на этом этапе добавятся еще две, десятки лучших для которых определит экспертный и редакционный совет:

  • СТАРТАП ГОДА

  • ПРОЕКТ ГОДА

Голосование продлится до середины декабря, а победителей мы наградим на торжественной церемонии в Главном штабе Эрмитажа.

Следите за новостями на сайте премии, а также в специальном разделе на «Фонтанке.ру».

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