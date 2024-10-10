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Происшествия Курс массажа за три миллиона. Из Казахстана в Москву экстрадировали авторов «методики» лечения ДЦП

Курс массажа за три миллиона. Из Казахстана в Москву экстрадировали авторов «методики» лечения ДЦП

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2 комментария

В Москву из Казахстана экстрадировали семейную пару, которую обвиняют в неправомерном лечении детей с детским церебральным параличом. Медицинские услуги оказывались несколько лет, клиентов искали в интернете. Подробности 10 октября сообщает Следственный комитет столицы, возбудивший уголовное дело по статьям о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и оказании небезопасных услуг (п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

Следствие полагает, что с 2018 по 2020 год Николай Никонов выдавал себя за специалиста, который якобы обладает эффективным методом лечения детского церебрального паралича. Подчеркивается, что Никонов не врач и медицинского образования у него нет. Он пообещал вылечить ребенка 2017 года рождения и провел девочке курс массажей за 3  млн рублей. Состояние маленькой пациентки ухудшилось, и родители обратились к врачу в одну из государственных больниц.

В ходе предварительного следствия нашлась семья, которой оказывали аналогичные услуги.

Потерпевшие сообщили, что в интернете и социальных сетях так называемым специалистом была размещена реклама, в том числе многочисленные отзывы, которые не заставили их сомневаться при выборе курса поддерживающего лечения для детей.

Во время приемов мужчине помогала его супруга Лилия Никонова, проводя сеансы массажа и получая деньги от клиентов.

Фигурантам уголовного дела предъявили обвинения и арестовали заочно, поскольку они уехали из России и, как оказалось, несколько лет скрывались в Казахстане, откуда и были экстрадированы.

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Комментарии
2
Абрикосов
1 час
отправьте им обратно мигрантов человек 500... хороший обмен чо...
Yksy
55 минут
Это так мило, ведь он до сих пор на Сберздоровье висит как врач. И там таких много, я как то писала в их поддержку, что один из врачей совсем не врач, а мне ответили что то вроде - не хотите не лечитесь, а мы проверяем всех и раз висит, то наверняка и этого проверили.
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