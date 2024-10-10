В России заработала горячая линия по вопросам средств реабилитации для инвалидов

Люди с инвалидностью со всей России теперь могут обращаться с вопросами, касающимися получения средств реабилитации от государства, на горячую линию, сообщает портал «Милосердие.ru».

Специалисты проконсультируют не только о том, как получить средства реабилитации, но и расскажут об их функциях и качестве.

Горячая линия организована московским инклюзивным контакт-центром «Тёплый контакт», где работают люди с инвалидностью по зрению и нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Звонки принимаются из всех регионов России в будние дни с 10 до 18 часов по номеру: 8 (800) 700-34-65. В другое время можно оставить голосовое сообщение, оператор свяжется с абонентом. Принимаются и анонимные сообщения.