Праздник — каждый день. Дарим октябрьские открытки для близких от «(От)Личного Петербурга»

Вы знали, что в октябре нас ждет еще как минимум 14 праздников? «(От)Личный Петербург» их вспомнил и уже подготовил открытки для ваших близких!

Отправляйте открытки друзьям и знакомым и передавайте им привет из самого прекрасного города на земле! Пусть у вас и ваших приятелей будет больше поводов для радости.

Источник: «(От)Личный Петербург»







В списке праздников, которые мы подобрали для поздравлений, — самые разные варианты: День зрения, День хлеба, День девочек, День авиадиспетчера. Мы очень старались выбрать для вас самые петербургские кадры, но от непетербургского барса отказаться не вышло — уж больно он миленький!

Повод поздравить знакомых найдется всегда! Ищите открытки тут, смело сохраняйте их себе и радуйте ими близких.

Каждая номинация «(От)Личного Петербурга» — это отдельная грань любования городом на Неве. И мы ежегодно просим читателей подсказать нам лучшие адреса для этого. 26 сентября в Петербурге прошла торжественная церемония награждения победителей. На сайте мы продолжаем составлять путеводитель по лучшему городу на земле.