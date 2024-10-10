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Образ жизни #отЛИЧНЫЙпитер Праздник — каждый день. Дарим октябрьские открытки для близких от «(От)Личного Петербурга»

Праздник — каждый день. Дарим октябрьские открытки для близких от «(От)Личного Петербурга»

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1 комментарий

Вы знали, что в октябре нас ждет еще как минимум 14 праздников? «(От)Личный Петербург» их вспомнил и уже подготовил открытки для ваших близких!

Отправляйте открытки друзьям и знакомым и передавайте им привет из самого прекрасного города на земле! Пусть у вас и ваших приятелей будет больше поводов для радости.

В списке праздников, которые мы подобрали для поздравлений, — самые разные варианты: День зрения, День хлеба, День девочек, День авиадиспетчера. Мы очень старались выбрать для вас самые петербургские кадры, но от непетербургского барса отказаться не вышло — уж больно он миленький!

Повод поздравить знакомых найдется всегда! Ищите открытки тут, смело сохраняйте их себе и радуйте ими близких.

Каждая номинация «(От)Личного Петербурга» — это отдельная грань любования городом на Неве. И мы ежегодно просим читателей подсказать нам лучшие адреса для этого. 26 сентября в Петербурге прошла торжественная церемония награждения победителей. На сайте мы продолжаем составлять путеводитель по лучшему городу на земле.

«(От)Личный Петербург» — проект «Фонтанки.ру» и комитета по развитию туризма Петербурга.

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Комментарии
1
282222362
45 минут
Таки сегодня день зрения? Надо протереть очки.
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