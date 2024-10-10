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Строительство В Шушарах в 2025 году откроется школа на 825 мест

В Шушарах в 2025 году откроется школа на 825 мест

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В Пушкинском районе раньше срока сдадут общеобразовательную школу на 825 учащихся. Как рассказал генеральный директор ООО «СЗ „Терминал-Ресурс“» Виктор Мурашев, сейчас строительство школы заканчивается, работает итоговая комиссия. На объекте ведутся пуско-наладочные работы и завершается благоустройство территории.

Как отметила замглавы администрации Пушкинского района Вера Семенова во время визита на объект, застройщик выполняет свои обязанности досрочно. Плановым сроком ввода был март 2025 года, а в итоге ввод состоится уже в этом ноябре. Само открытие школы запланировано на следующий год.

Здание функционально разделено на учебную и общешкольную части. Внутри предусмотрено 33 учебных класса, пищеблок, столовая, два бассейна, актовый и гимнастический залы, зал для хореографии, библиотека, стадион и спортивная площадка.

Здесь же, в рамках проекта комплексной застройки «На Царскосельских холмах», идет строительство детской поликлиники на 100 посещений в смену. Сейчас на объекте занимаются фасадными работами, устройством инженерных сетей и внутренней отделкой.

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