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Общество Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов феминистку Залину Маршенкулову*

Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов феминистку Залину Маршенкулову*

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2 комментария

Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов признанную иноагентом феминистку и журналистку Залину Маршенкулову*. Данные активистки появились в списке, опубликованном на сайте службы по финансовому мониторингу, в четверг, 10 октября.

Маршенкулова стала широко известна общественности после скандальной рекламы Reebok, в котором звучал слоган «Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо». В апреле этого года девушка стала фигуранткой дела об оправдании терроризма. Причиной стали ее посты о феминизме и политике. Также она высказывалась о теракте в «Крокус сити холле» и выступала в защиту Дарьи Треповой** от нападок из-за ее откровенных фотографий в соцсетях.

В мае 2024 года феминистку заочно арестовали. А в сентябре включили в список иностранных агентов.

*Признана иноагентом, внесена в список террористов Росфинмониторинга.

**Внесена в список террористов Росфинмониторинга.

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Комментарии
2
Evil Dogooder
20 минут
> «Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо» ... «а потом уже с лица — пересядь на нары». История успеха!
asgart
17 минут
в армии не служила - не феминистка
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