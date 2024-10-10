Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов феминистку Залину Маршенкулову*

Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов признанную иноагентом феминистку и журналистку Залину Маршенкулову*. Данные активистки появились в списке, опубликованном на сайте службы по финансовому мониторингу, в четверг, 10 октября.

Маршенкулова стала широко известна общественности после скандальной рекламы Reebok, в котором звучал слоган «Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо». В апреле этого года девушка стала фигуранткой дела об оправдании терроризма. Причиной стали ее посты о феминизме и политике. Также она высказывалась о теракте в «Крокус сити холле» и выступала в защиту Дарьи Треповой** от нападок из-за ее откровенных фотографий в соцсетях.

В мае 2024 года феминистку заочно арестовали. А в сентябре включили в список иностранных агентов.

*Признана иноагентом, внесена в список террористов Росфинмониторинга.

**Внесена в список террористов Росфинмониторинга.