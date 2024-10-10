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Бизнес Unilever продал российский бизнес группе «Арнест», которая до этого купила активы Heineken

Unilever продал российский бизнес группе «Арнест», которая до этого купила активы Heineken

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2 комментария

Группа компаний «Арнест» завершила сделку по приобретению бизнеса Unilever в России и Беларуси. Об этом сама компания сообщила 10 октября. В сделку вошли активы, включая четыре производственные площадки в Екатеринбурге, Омске, Санкт-Петербурге и Туле. Ее сумма не раскрывается. Но ранее российский бизнес уходящего из страны международного концерна с учетом дисконта оценивался в 35–40 млрд рублей.

Unilever  работает на рынке в России с начала 1990-х годов. Она выпускает продукцию под брендами Dove, «Бархатные ручки», «Чистая линия», «Черный жемчуг», Axe, Rexona. По данным СПАРК, выручка «Юнилевер Русь» в 2023 году составила 62 млрд рублей, чистая прибыль 4,9 млрд рублей. Компания объявила о намерении уйти из России после начала СВО на Украине в 2022 году.

Arnest Group зарегистрирована в Невинномысске Ставропольского края, где владеет заводом по выпуску бытовой химии. Еще одно предприятие, «Аэрозоль Новомосковск», располагается в Тульской области. По итогам 2023 года суммарный оборот группы «Арнест» составил 130,8 млрд рублей. В портфеле компании средства по уходу за волосами «Прелесть», освежители воздуха Symphony, а также средства от насекомых «Дихлофос» и Mosquitall. Компания выпускала продукцию Unilever по контракту. В 2023 году «Арнест» также приобрела активы ушедшего из России Heineken.

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Комментарии
2
VKuser6922942
58 минут
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