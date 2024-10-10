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Общество В башкирском селе с вышками сотовой связи творится странное. Падает уже вторая подряд

В башкирском селе с вышками сотовой связи творится странное. Падает уже вторая подряд

1 695
9 комментариев

В Башкирии сотовые операторы терпят неудачи в попытках поставить вышки в «радиофобном» селе Ташбулатово Абзелиловского района. Рухнула уже вторая подряд, а местные жители с подозрением относятся к прогрессу, обсуждая вред от излучения ретрансляторов. Подробности 10 октября сообщает «Башинформ».

Неизвестные открутили у мачты вышки, которая обеспечивала мобильную связь в радиусе до 35 километров, крепежные болты основания. Конструкция упала, зацепив линию электропередачи. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, обстоятельства уточняются. Финансовый ущерб оценивается в три миллиона рублей.

В 2021 году в селе уже падала вышка сотовой связи. Была информация, что ее могли свалить трактором, но в республиканском МВД сообщали, что, скорее всего, вышка рухнула сама.

В группе села в соцсети местные жители вражали недовольство тем, что объект установили без их разрешения, а также высказывали опасения, что излучение может негативно влиять на здоровье.

Ранее министр цифрового развития Башкирии Геннадий Разумикин сетовал на проблему радиофобии жителей республики и связанные с этим случаи поджогов оборудования сотовых операторов.

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Комментарии
10
282799367
49 минут
А-а-а, теперь понятно, почему Минцифры разрешило ставить вышки ближе к домам: захотят свалить - на крышу рухнет! ;)
Chekist
45 минут
Обама и Байден же виноваты. Можно закрывать расследование, и местный участковый может делать новые дырочки под погоны
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