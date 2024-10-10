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Строительство «Группа ЛСР» стала лидером по объему текущего строительства в Петербурге за третий квартал

«Группа ЛСР» стала лидером по объему текущего строительства в Петербурге за третий квартал

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По итогам третьего квартала 2024 года лидером по объемам текущего строительства в Петербурге стала «Группа ЛСР». По данным Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ), в стадии строительства у застройщика сейчас находится 1,133 млн кв. м жилья, это 12 жилых комплексов в разных сегментах недвижимости.

На втором месте рейтинга расположился холдинг Setl Group с показателем 1,073 млн кв. м текущего строительства. Третье место занимает Лидер Групп с 351 тыс. кв.м.

В первой десятке рейтинга, помимо петербургских компаний ПСК, РосСтройИнвест, ГК КВС и GloraX, находятся также три московских застройщика — ГК ПИК, Самолет и ГК ФСК.

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