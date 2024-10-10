Лобушкин: Ирина Болгар потратила 18 млн долларов со счетов Дурова на предметы роскоши

Мать троих детей основателя Telegram Павла Дурова Ирина Болгар без разрешения потратила с его счетов 18 миллионов долларов. Об этом рассказал в Telegram-канале бывший пресс-секретарь Дурова Георгий Лобушкин 10 октября.

По его словам, он получил доступ к полному тексту комментариев представителей основателя Telegram, которые они давали изданию New York Times и которые были опубликованы не в полном объеме.

Выяснилось, что в 2019 году Дуров якобы единовременно перевел Болгар $7 млн для поддержки детей. Этот платёж был оформлен как долгосрочная помощь на сумму 10 000 долларов в месяц на каждого ребенка до их 23-летия, что соответствует практике Дурова по отношению к другим своим детям.

Сама Ирина утверждала, что деньги были её личными сбережениями, однако в документах указано, что $5 млн были переведены как «подарок», а оставшиеся $2 млн — непосредственно на поддержку детей.

Помимо этого, Дуров позволял ей пользоваться своим банковским счётом, пока в 2022 году не обнаружил, что за несколько лет Болгар потратила с него 18 млн долларов на люксовые бренды и ювелирные изделия. Обратив на это внимание, Павел закрыл ей доступ к счетам, утверждает Лобушкин.