Беспечный ездок крутил педали на КАД через съезды навстречу потоку

Источник: Дорожный комитет Ленобласти / ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Безрассудный велосипедист ехал по внутреннему кольцу КАД от Кудрово в сторону вантового моста. «Педали вращались трудно в горку, водители смотрели с осуждением, ветер дул в лицо», — художественно описали ситуацию в дорожном комитете Ленобласти 10 октября.

Двигался он навстречу машинам по полосе безопасности. По пути, не останавливаясь, пересек проезжую часть двух съездов. К счастью для всех, обошлось без аварий.

В дорожном комитете напоминают, что передвигаться по скоростным магистралям на велосипедах, а также на самокатах и моноколесах, запрещено. Во-первых, это опасно. А во-вторых, по полосе безопасности могут ехать полиция, МЧС, скорая помощь.

Прошедшим летом на КАД заметили и еще одного нарушителя: мужчина решил устроить на магистрали спортивную пробежку. Пешком по кольцевой, напомним, ходить тоже нельзя.