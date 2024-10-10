Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+6°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как +4

2 м/c,

вос.

 753мм 94%
Подробнее
4 Пробки
USD 96,95
EUR 106,42
Участник СВО поменял пол
В Петербург идет циклон
Ураган в США: последствия
Блокировка Discord
Приют инофонов
Промышленный Петербург
Сборная, которая не нужна
Авто Беспечный ездок крутил педали на КАД через съезды навстречу потоку

Беспечный ездок крутил педали на КАД через съезды навстречу потоку

Велосипедиста-экстремала поймали дорожные камеры на кольцевой автодороге Петербурга. Он не спеша катил навстречу плотному потоку машин.

1 292
6 комментариев

Безрассудный велосипедист ехал по внутреннему кольцу КАД от Кудрово в сторону вантового моста. «Педали вращались трудно в горку, водители смотрели с осуждением, ветер дул в лицо», — художественно описали ситуацию в дорожном комитете Ленобласти 10 октября.

Двигался он навстречу машинам по полосе безопасности. По пути, не останавливаясь, пересек проезжую часть двух съездов. К счастью для всех, обошлось без аварий.

В дорожном комитете напоминают, что передвигаться по скоростным магистралям на велосипедах, а также на самокатах и моноколесах, запрещено. Во-первых, это опасно. А во-вторых, по полосе безопасности могут ехать полиция, МЧС, скорая помощь.

Прошедшим летом на КАД заметили и еще одного нарушителя: мужчина решил устроить на магистрали спортивную пробежку. Пешком по кольцевой, напомним, ходить тоже нельзя.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY5
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
282799367
23 минуты
"Велосипедиста-экстремала поймали дорожные камеры" Да ну? Еще, небось, эти камеры и велосипед на штрафстоянку отправили, и конский штраф выписали ;) Камеры у нас заточены только под тех нарушителей, с которых можно по-лёгкому бабок срубить, а никак не для обеспечения безопасности.
Абрикосов
26 минут
Пожалел бы хоть родителей... и водителя который его отправит в АД ))) что у них в головах? на ЗСД самокатчика видел летом... ваще капец.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
GloraX открыл центральный офис продаж в Казани и провёл презентацию проекта GloraX Экосити
10 октября, 15:00
Новости компаний
Группа «Эталон» поделилась экспертизой создания инфраструктуры для питомцев в жилых комплексах
10 октября, 14:41
Новости компаний
Банковская карта от Сбера в виде кассеты, стикеры, мерч и многое другое
10 октября, 14:06
ТОП 5
Новости компаний
GloraX открыл центральный офис продаж в Казани и провёл презентацию проекта GloraX Экосити
10 октября, 15:00
Группа «Эталон» поделилась экспертизой создания инфраструктуры для питомцев в жилых комплексах
10 октября, 14:41
Банковская карта от Сбера в виде кассеты, стикеры, мерч и многое другое
10 октября, 14:06
Электрика в квартире: на какие нюансы обратить внимание, чтобы интерьер не разочаровал
9 октября, 18:00
По данным «Домклик», на долю ГК «А101» приходится 37% всех сделок, проведенных через Госключ
9 октября, 17:55
В GloraX Premium Василеостровский откроется фитнес-клуб
9 октября, 17:21
«КВС» ввела в эксплуатацию квартал «Греция» масштабного проекта «ЮгТаун»
9 октября, 17:02
Эксперт «Ленстройтреста» рассказала об актуальных трендах в благоустройстве территории новостроек
9 октября, 16:30
Фонд развития субъектов МСП запустил новую меру поддержки для самозанятых
9 октября, 12:24
В «Образцовых кварталах» пройдёт Семейный день
8 октября, 18:00
Конкурс «Строитель года — 2024» ждет заявок от строителей
8 октября, 17:57
Начало положено: дома третьей очереди района «А101 Лаголово» в Ленобласти обрели свой фундамент
8 октября, 17:10