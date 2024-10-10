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Общество В Шатуре задержан 19-кратный чемпион мира по армрестлингу. Он обвиняется в домогательствах до несовершеннолетних девочек

В Шатуре задержан 19-кратный чемпион мира по армрестлингу. Он обвиняется в домогательствах до несовершеннолетних девочек

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4 комментария

В подмосковной Шатуре задержали тренера секции по армрестлингу по подозрению в домогательствах до несовершеннолетних девочек. Об этом 10 октября сообщает пресс-служба Следственного комитета.

35-летний житель города задержан по подозрению в совершении развратных действий в отношении шести несовершеннолетних (часть 3 статьи 135 УК РФ и часть 1 статьи 134 УК РФ), сообщили в ведомстве, не называя обвиняемого по имени. MSK1.RU пишет, что речь может идти о 19-кратном чемпионе мира по армрестлингу Константине Р.

По версии следствия, с декабря 2019-го по сентябрь 2024 года он совершал развратные действия без применения насилия в отношении шести своих подопечных, посещавших секцию «Армрестлинг», и вступал с одной из них в половое сношение.

В настоящее время мужчину допрашивают следователи.

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Комментарии
4
Абрикосов
1 час
говорят что в настоящее время помимо 228 и 282 эта статья одна из наиболее востребованных! Слишком просто обвинять в домогательствах не предъявляя доказательств. Презумпция невиновности видимо у нас работать перестала... ПыСы: не оправдываю данного товарища но сами понимаете в какое время живем...
asgart
1 час
руку набивать дальше стало не интересно
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