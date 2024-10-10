Водитель автобуса отделался штрафом за тяжелые травмы у сбитой им женщины в Петербурге

Источник: Прокуратура Петербурга

Наезд произошел 2 мая в 16:16 на регулируемом перекрестке бокового проезда Витебского проспекта и улицы Орджоникидзе. Подсудимый, управляя автобусом МАЗ, принадлежащим ООО «Домтрансавто», повернул налево на Орджоникидзе, не пропустив женщину-пешехода, сообщает 10 октября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Оба двигались на свой зеленый.

В итоге автобус сбил 55-летнюю женщину на скорости порядка 5 км/ч. На записи с камеры наблюдения видно, как потерпевшая махала водителю перед наездом, видимо, в надежде, что ее заметят и остановятся. От удара она упала как подкошенная. Женщина осталась жива, но получила тяжелые травмы.

Водитель автобуса признал свою вину, раскаялся и возместил пострадавшей ущерб. На учетах 57-летний мужчина не состоит, к уголовной ответственности ранее не привлекался. Суд признал его виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью по части 1 статьи 264 УК РФ. Наказание ему назначили в виде штрафа в 100 тысяч рублей, но с учетом времени содержания под стражей штраф снизили до 70 тысяч. Из-под стражи мужчину освободили в зале суда.