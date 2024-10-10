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Происшествия Водитель автобуса отделался штрафом за тяжелые травмы у сбитой им женщины в Петербурге

Водитель автобуса отделался штрафом за тяжелые травмы у сбитой им женщины в Петербурге

Московский районный суд Петербурга вынес приговор водителю автобуса за ДТП с пешеходом, случившееся этой весной. Встречу, имевшую тяжелые последствия, записала уличная камера.

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8 комментариев

Наезд произошел 2 мая в 16:16 на регулируемом перекрестке бокового проезда Витебского проспекта и улицы Орджоникидзе. Подсудимый, управляя автобусом МАЗ, принадлежащим ООО «Домтрансавто», повернул налево на Орджоникидзе, не пропустив женщину-пешехода, сообщает 10 октября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Оба двигались на свой зеленый.

В итоге автобус сбил 55-летнюю женщину на скорости порядка 5 км/ч. На записи с камеры наблюдения видно, как потерпевшая махала водителю перед наездом, видимо, в надежде, что ее заметят и остановятся. От удара она упала как подкошенная. Женщина осталась жива, но получила тяжелые травмы.

Водитель автобуса признал свою вину, раскаялся и возместил пострадавшей ущерб. На учетах 57-летний мужчина не состоит, к уголовной ответственности ранее не привлекался. Суд признал его виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью по части 1 статьи 264 УК РФ. Наказание ему назначили в виде штрафа в 100 тысяч рублей, но с учетом времени содержания под стражей штраф снизили до 70 тысяч. Из-под стражи мужчину освободили в зале суда.

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Комментарии
9
282799367
20 минут
"потерпевшая махала водителю перед наездом, видимо, в надежде, что ее заметят и остановятся" Мысль остановится самой её почему-то не посетила: махая руками, она продолжала идти под колеса.
Dmitry_SPB_
15 минут
ему видимо уже пора вылезать из-за руля и идти вахтером на проходную в родной автопарк, а не вот это вот все
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