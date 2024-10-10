Возбуждено уголовное дело после гибели подростка в ДТП на дамбе в Петродворцовом районе

Полиция возбудила уголовное дело после смертельного ДТП на дамбе. В аварии погибла 16-летняя девушка. Водитель легковушки, в которой она ехала, задержан. Об этом 10 октября сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Следователи возбудили уголовное дело по статье, связанной с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. «Водитель задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения», — уточнили в пресс-службе ведомства.

ДТП произошло вечером 9 октября на 116-м километре КАД. 21-летний молодой человек, находившийся за рулем Lexus IS200, врезался в отбойник. Пассажирка, ехавшая в легковушке, погибла сразу. По данным «Фонтанки», еще одна девушка сейчас находится в больнице. Известно, что за рулем водитель автомобиля в общей сложности находился меньше недели.