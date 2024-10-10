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Общество Заключенные получили сроки за нападение на сотрудников колонии на Кубани

Заключенные получили сроки за нападение на сотрудников колонии на Кубани

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Апшеронский районный суд вынес приговор троим заключенным, признанным виновными в применении насилия по отношению к сотрудникам колонии в 2023 году. Они получили сроки от 7 до 8,5 года, об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Суд признал Мурада Гасанова, Наби Палчаева и Артура Чебаненко виновными в преступлении, предусмотренном частью 3 статьи 321 УК РФ. В результате судебного разбирательства Гасанов получил семь лет лишения свободы в колонии строгого режима, Палчаев — восемь лет и шесть месяцев в колонии особого режима, а Чебаненко — семь лет и шесть месяцев в колонии строгого режима.

Речь об инциденте, который произошел в исправительной колонии № 9 в Краснодарском крае в сентябре 2023 года. Во время дежурства инспекторы услышали крики осужденных из жилой зоны, что является нарушением порядка. При попытке покинуть жилую зону исправительного учреждения трое заключенных напали на сотрудников, нанеся им телесные повреждения, после чего разбежались по своим отрядам.

На данный момент Гасанов и Чебаненко уже отбыли наказания по предыдущим приговорам, неотбытый срок Палчаева был присоединен к новому сроку. Приговор в законную силу не вступил.

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