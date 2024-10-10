На северо-востоке Петербурга и в пригородных районах Ленобласти расширили сеть LTE

Дополнительные базовые станции стандарта LTE установлены в Красногвардейском, Калининском, Невском и Выборгском районах Петербурга, а также в населенных пунктах под Всеволожском, рассказали в компании МТС. Это поможет ускорить мобильный интернет в северной и северо-восточной части города и примыкающей к ним пригородной зоне Ленобласти.

В частности, базовые станции LTE появились на улицах Сантьяго-де-Куба, Латышских стрелков, Верности, Ивана Фомина, Белорусской, Челябинской, Ржевской, проспекте Просвещения, а также в деревнях и поселках Всеволожского района Ленобласти. В приоритете для развития связи были точки притяжения туристов и спальные районы.

«Звонки через сети четвертого поколения (технология VoLTE), что актуально как для густонаселенных новых массивов, так и старинных зданий с толстыми стенами, где могут быть сложности с прохождением сигнала, — объяснил директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук. — Осенью нагрузка на сеть традиционно повышается, ведь все больше петербуржцев проводят время онлайн по учебным, рабочим целям».