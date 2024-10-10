Шторм оставил без электричества более 12 тыс. домов в Финляндии

В результате шторма, обрушившегося на Финляндию, более 12 тысяч домов остаются без электричества утром в четверг. Об этом сообщает общественный вещатель Yle со ссылкой на объединение финских энергокомпаний Energiateollisuus 10 октября.

По информации на 9:50, отключения затронули более 80 населенных пунктов в центральной, восточной и юго-восточной частях страны. Наибольшее количество обесточенных домов зафиксировано в приграничных с Россией районах: в Савонлинне — 2216, Варкаус — 400, Париккала — 896 и Миккели — 900.

Финский транспортный центр Fintraffic также сообщает о трудностях на дорогах в столичном регионе из-за осадков. В восточной части страны шторм повалил деревья на железнодорожные пути в направлении Париккала, поэтому пассажиров активно пересаживают на автобусы. Представитель спасательной службы региона Кюменлааксо отметил, что за ночь поступило около 30 вызовов, связанных с поваленными деревьями и необходимостью откачки воды. Финский метеорологический институт сообщает, что ветер ослаб по всей стране, но в некоторых районах продолжаются дожди.