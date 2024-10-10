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Общество Технологии Минцифры предлагает придвинуть базовые станции связи ближе к домам в ряде регионов РФ, в том числе в Ленобласти

Минцифры предлагает придвинуть базовые станции связи ближе к домам в ряде регионов РФ, в том числе в Ленобласти

1 896
13 комментариев

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минцифры России) предлагает смягчить региональные требования к инфраструктуре связи. В результате базовые станции могут оказаться придвинуты ближе к домам. Об этом 10 октября пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо главы Минцифры Максута Шадаева главам 13 регионов РФ.

В письме Шадаев просит местные власти пересмотреть правила размещения базовых станций связи возле жилых домов и социальных объектов. В Минцифры полагают, что региональные ограничения ведут к прекращению работы связи и ограничивают развитие инфраструктуры, несмотря на то что безопасность оборудования подтверждает Роспотребнадзор. Операторы связи поддержали позицию профильного министра.

Письмо адресовано властям Ленинградской, Московской, Ивановской, Калужской, Оренбургской, Костромской, Тюменской, Вологодской, Ярославской, Пензенской областей, Алтайского и Пермского краев, Республики Бурятия.

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Комментарии
14
280896530
59 минут
Сейчас сильно начнет зудеть у свидетелей ядерной радиации 5G. А по сути... итак вышки на домах налеплены, куда еще ближе то?
lexandr_5e4ce78957e84
42 минуты
сигнал слабеет? переходим на 2Ж?
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