Экономическая полиция Петербурга провела миграционный рейд, в отдел уехали сотни

Очередной миграционный рейд провела в Петербурге экономическая полиция в рамках ранее возбужденного уголовного дела. Силовики проверили места компактного проживания иностранцев и постучались к тем, кто их расселял. Об этом 10 октября сообщает ГУ МВД.

«По оперативным данным, противоправная деятельность по легализации иностранных граждан велась от имени юридического лица и была замаскирована под частное агентство недвижимости. В действительности фирма не имела соответствующей аккредитации, а значит и права на предоставление услуг аутстаффинга», — говорится в сообщении.