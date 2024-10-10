Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+6°

пасмурно, без осадков

ощущается как +4

2 м/c,

ю-в.

 753мм 90%
Подробнее
4 Пробки
USD 96,95
EUR 106,42
Участник СВО поменял пол
В Петербург идет циклон
Ураган в США: последствия
Блокировка Discord
Приют инофонов
Промышленный Петербург
Сборная, которая не нужна
Происшествия Экономическая полиция Петербурга провела миграционный рейд, в отдел уехали сотни

Экономическая полиция Петербурга провела миграционный рейд, в отдел уехали сотни

5 742
5 комментариев

Очередной миграционный рейд провела в Петербурге экономическая полиция в рамках ранее возбужденного уголовного дела. Силовики проверили места компактного проживания иностранцев и постучались к тем, кто их расселял. Об этом 10 октября сообщает ГУ МВД.

«По оперативным данным, противоправная деятельность по легализации иностранных граждан велась от имени юридического лица и была замаскирована под частное агентство недвижимости. В действительности фирма не имела соответствующей аккредитации, а значит и права на предоставление услуг аутстаффинга», — говорится в сообщении.

Силовики проверили два хостела на Заневском проспекте и улице Харченко. Оба фигурируют в материалах уголовного дела. Около 200 мигрантов уехали в отдел, у них проверяли соблюдение миграционного законодательства, также полиция устанавливала порядок регистрации в хостелах.

Заглянули оперативники также в офисы компании и в квартиры сотрудников конторы. 17 человек проверяются на причастность к незаконной схеме.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE64
Смех
HAPPY6
Удивление
SURPRISED5
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
kachimnoy
1 час
Это всё удары по хвостам, только видимость!
А13579
1 час
А сколько приехало им на замену?
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Электрика в квартире: на какие нюансы обратить внимание, чтобы интерьер не разочаровал
9 октября, 18:00
Новости компаний
По данным «Домклик», на долю ГК «А101» приходится 37% всех сделок, проведенных через Госключ
9 октября, 17:55
Новости компаний
В GloraX Premium Василеостровский откроется фитнес-клуб
9 октября, 17:21
ТОП 5
Новости компаний
Электрика в квартире: на какие нюансы обратить внимание, чтобы интерьер не разочаровал
9 октября, 18:00
По данным «Домклик», на долю ГК «А101» приходится 37% всех сделок, проведенных через Госключ
9 октября, 17:55
В GloraX Premium Василеостровский откроется фитнес-клуб
9 октября, 17:21
«КВС» ввела в эксплуатацию квартал «Греция» масштабного проекта «ЮгТаун»
9 октября, 17:02
Эксперт «Ленстройтреста» рассказала об актуальных трендах в благоустройстве территории новостроек
9 октября, 16:30
Фонд развития субъектов МСП запустил новую меру поддержки для самозанятых
9 октября, 12:24
В «Образцовых кварталах» пройдёт Семейный день
8 октября, 18:00
Конкурс «Строитель года — 2024» ждет заявок от строителей
8 октября, 17:57
Начало положено: дома третьей очереди района «А101 Лаголово» в Ленобласти обрели свой фундамент
8 октября, 17:10
Садиков и школ много не бывает: «Дальпитерстрой» расширяет географию строительства
8 октября, 17:00
Подведены итоги Премии «Малый бизнес — Большие возможности»
8 октября, 16:50
МегаФон удвоил количество умных устройств
8 октября, 16:03