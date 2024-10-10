Экономическая полиция Петербурга провела миграционный рейд, в отдел уехали сотни

Очередной миграционный рейд провела в Петербурге экономическая полиция в рамках ранее возбужденного уголовного дела. Силовики проверили места компактного проживания иностранцев и постучались к тем, кто их расселял. Об этом 10 октября сообщает ГУ МВД.
«По оперативным данным, противоправная деятельность по легализации иностранных граждан велась от имени юридического лица и была замаскирована под частное агентство недвижимости. В действительности фирма не имела соответствующей аккредитации, а значит и права на предоставление услуг аутстаффинга», — говорится в сообщении.
Силовики проверили два хостела на Заневском проспекте и улице Харченко. Оба фигурируют в материалах уголовного дела. Около 200 мигрантов уехали в отдел, у них проверяли соблюдение миграционного законодательства, также полиция устанавливала порядок регистрации в хостелах.
Заглянули оперативники также в офисы компании и в квартиры сотрудников конторы. 17 человек проверяются на причастность к незаконной схеме.
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