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Происшествия Девочка погибла на дамбе. За рулем «Лексуса» был юноша со стажем вождения меньше недели

Девочка погибла на дамбе. За рулем «Лексуса» был юноша со стажем вождения меньше недели

6 906
9 комментариев

Несовершеннолетняя девушка погибла в ДТП минувшим вечером на дамбе в Петродворцовом районе Петербурга. Подробности стали известны «Фонтанке» 10 октября.


ДТП произошло 9 октября около 22:40 на 116-м километре внутреннего кольца КАД, после развязки в районе Бронки. По предварительной версии, 21-летний водитель автомобиля Lexus IS200 не справился с управлением и врезался в правый отбойник. Погибла пассажирка — 16-летняя петербурженка. Ещё одна девушка, по данным «Фонтанки», в больнице. Водитель от госпитализации отказался.

Про водителя известно, что его стаж вождения начался 3 октября этого года. К административной ответственности за нарушения ПДД он пока не привлекался. «Лексус» — с псковскими номерами, с сентября этого года он числится архивным, до этого принадлежал 23-летнему мужчине.

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Комментарии
10
VKuser174198221
12 минут
Судя по всему парень парень просто не умел водить....плюс лихачил перед девицами......
282081482
5 минут
Что он за человек, этот очень молодой водитель? Если хоть сколько-нибудь человек, то этот опыт вождения и эта девушка останутся в его сознании на всю жизнь, душевной язвой. Со временем зарубцуется, конечно, но останется. ... Очень часто в жизни надо проявлять осторожность. Мы этого не осознаем, и это сходит с рук. Но не всегда!
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