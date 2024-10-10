Девочка погибла на дамбе. За рулем «Лексуса» был юноша со стажем вождения меньше недели

Несовершеннолетняя девушка погибла в ДТП минувшим вечером на дамбе в Петродворцовом районе Петербурга. Подробности стали известны «Фонтанке» 10 октября.



ДТП произошло 9 октября около 22:40 на 116-м километре внутреннего кольца КАД, после развязки в районе Бронки. По предварительной версии, 21-летний водитель автомобиля Lexus IS200 не справился с управлением и врезался в правый отбойник. Погибла пассажирка — 16-летняя петербурженка. Ещё одна девушка, по данным «Фонтанки», в больнице. Водитель от госпитализации отказался.

Про водителя известно, что его стаж вождения начался 3 октября этого года. К административной ответственности за нарушения ПДД он пока не привлекался. «Лексус» — с псковскими номерами, с сентября этого года он числится архивным, до этого принадлежал 23-летнему мужчине.