В «доме-корабле» на Большой Тульской в Москве при пожаре погибли люди

Мощный пожар произошёл 10 октября в Москве в «доме-корабле» на Большой Тульской улице. Есть погибшие.

Источник: ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ







По данным МЧС, на месте пожара найдены тела женщины и мужчины. Огнеборцы спасли 14 человек. Около 80 самостоятельно вышли из подъезда на улицу.

Рано утром загорелась квартира на шестом этаже. На место прибыли 47 специалистов и 15 единиц техники. К 6:22 пожар на 55 «квадратах» ликвидировали.

Источник: ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

«Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы», — сообщает прокуратура Москвы.