В «доме-корабле» на Большой Тульской в Москве при пожаре погибли люди

Мощный пожар произошёл 10 октября в Москве в «доме-корабле» на Большой Тульской улице. Есть погибшие.
По данным МЧС, на месте пожара найдены тела женщины и мужчины. Огнеборцы спасли 14 человек. Около 80 самостоятельно вышли из подъезда на улицу.
Рано утром загорелась квартира на шестом этаже. На место прибыли 47 специалистов и 15 единиц техники. К 6:22 пожар на 55 «квадратах» ликвидировали.
«Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы», — сообщает прокуратура Москвы.
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