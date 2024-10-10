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Происшествия На Кубани «на допустимом расстоянии» тушат горящие склады в Ейском районе

На Кубани «на допустимом расстоянии» тушат горящие склады в Ейском районе

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1 комментарий

Склады загорелись в поселке Октябрьский Ейского района Краснодарского края вечером 9 октября. Подробности сообщает оперативный штаб Кубани.

В 21:30 пожарные расчеты локализовали пожар на площади 1600 квадратных метров. По информации оперативных служб, территория в границах 500 метров от места пожара оцеплена, угрозы для жителей нет. Тушат склады на допустимом расстоянии. Огонь также перекинулся на сухую растительность на прилегающей территории.

На месте находятся специальные и экстренные службы, пожарные расчеты МЧС России по Краснодарскому краю и подразделения ГО и ЧС региона.

Ранее оперштаб Кубани сообщал, что в Ейском районе не фиксировалось никаких происшествий с беспилотниками В ночь на 9 октября обломки БПЛА упали в Щербиновском районе. Жертв среди населения нет, возгорание потушено, в частном жилом доме выбило окна, принимаются меры по восстановлению причиненного ущерба.

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Комментарии
1
Сила в Правде!!
1 час
«Надо заканчивать врать на всех уровнях, везде вообще в нашей стране: в банках, в министерствах, в военкоматах, на заводах, в школах, в университетах, в медийных организациях. Надо прекращать врать», — сказала Симоньян.
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