На Кубани «на допустимом расстоянии» тушат горящие склады в Ейском районе

Склады загорелись в поселке Октябрьский Ейского района Краснодарского края вечером 9 октября. Подробности сообщает оперативный штаб Кубани.

В 21:30 пожарные расчеты локализовали пожар на площади 1600 квадратных метров. По информации оперативных служб, территория в границах 500 метров от места пожара оцеплена, угрозы для жителей нет. Тушат склады на допустимом расстоянии. Огонь также перекинулся на сухую растительность на прилегающей территории.

На месте находятся специальные и экстренные службы, пожарные расчеты МЧС России по Краснодарскому краю и подразделения ГО и ЧС региона.

Ранее оперштаб Кубани сообщал, что в Ейском районе не фиксировалось никаких происшествий с беспилотниками В ночь на 9 октября обломки БПЛА упали в Щербиновском районе. Жертв среди населения нет, возгорание потушено, в частном жилом доме выбило окна, принимаются меры по восстановлению причиненного ущерба.