В 2026 году в Приморском районе построят новую школу на 550 детей с двумя бассейнами

Источник: Предоставлено холдингом Setl Group







Новую школу на 550 учеников построят в Приморском районе. Как сообщает холдинг Setl Group, завершить строительство планируется во втором квартале 2026 года.

Ассиметричное здание школы в ЖК «Прайм Приморский» будет состоять из трех блоков высотой от одного до четырех этажей. Внутри кроме учебных.классов будут кабинеты труда, библиотека с читальным залом, активный и спортивный залы, столовая и два бассейна для старших и младших шольников.