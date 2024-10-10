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Строительство В 2026 году в Приморском районе построят новую школу на 550 детей с двумя бассейнами

В 2026 году в Приморском районе построят новую школу на 550 детей с двумя бассейнами

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Новую школу на 550 учеников построят в Приморском районе. Как сообщает холдинг Setl Group, завершить строительство планируется во втором квартале 2026 года.

Ассиметричное здание школы в ЖК «Прайм Приморский» будет состоять из трех блоков высотой от одного до четырех этажей. Внутри кроме учебных.классов будут кабинеты труда, библиотека с читальным залом, активный и спортивный залы, столовая и два бассейна для старших и младших шольников.

Во дворе школы расплодится спортивный кластер, куда войдут стадион с футбольным полем, комбинированная площадка для баскетбола или волейбола, шесть беговых дорожек, уличные тренажеры. также здесь оборудуют место для мероприятий, а также площадки для отдыха и подвижных игр.

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