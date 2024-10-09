«Костюмчик-то отечественного производства?» Путин проверил гардероб нижегородского губернатора

Президент РФ Владимир Путин поинтересовался у губернатора Нижегородской области Глеба Никитина местом производства костюма. Об этом в среду, 9 октября, сообщает ТАСС .

В ходе церемонии запуска новых промышленных объектов по видеосвязи директор ткацкой фабрики из Нижнего Новгорода Надежда Аверина сказала президенту, что необходимо выпускать столько качественной ткани, чтобы ей был обит даже стул главы государства.

Путин поддержал главу фабрики и сразу обратился с вопросом к губернатору Нижегородской области Глебу Никитину: «Глеб Сергеевич, а у вас костюмчик-то отечественного производства?»

Глава региона отодвинул край пиджака, но не нашел бирку. Однако Никитин заверил, что его костюм — российского производства и сшит из отечественной ткани.

«К этому нужно стремиться — чтобы мы с удовольствием одевали и пользовались тем, что нас окружает, отечественного производства», — сказал в ответ президент Путин.