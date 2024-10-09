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Происшествия Летевший из Петербурга в Екатеринбург самолет не смог сесть из-за занятой взлетно-посадочной полосы. Там высаживали пассажиров

Летевший из Петербурга в Екатеринбург самолет не смог сесть из-за занятой взлетно-посадочной полосы. Там высаживали пассажиров

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Из-за занятой взлетно-посадочной полосы в аэропорту Екатеринбурга три самолета ушли на запасной аэродром. Об этом в среду, 9 октября, сообщает издание E1.RU со ссылкой на пресс-службу аэропорта Кольцово.

Над аэропортом долго кружил самолет WZ-1098 авиакомпании Red Wings, выполнявший рейс из Астаны. Пассажиры ждали, пока воздушное судно приземлится. Оказалось, что на борту сработала «ложная индикация невыпуска стойки шасси».

«Согласно установленной процедуре, после приземления самолет встретили оперативные службы. Пассажирам пришлось высаживаться прямо на полосе. Специалисты аэропорта отбуксировали самолет на стоянку», — рассказали в пресс-службе.

Это всё потребовало времени. Пока взлетно-посадочная полоса была занята, экипажи трех бортов из Санкт-Петербурга, Дубая и Петропавловска-Камчатского были вынуждены уйти на запасной аэродром в Челябинск.

В настоящий момент аэропорт Кольцово работает штатно.

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