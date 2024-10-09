Эрмитаж раскрыл планы выставок на 2025 год — о дуэлях, моде Ар Деко и декабристах

Государственный Эрмитаж 9 октября представил в Министерстве культуры выставочные планы на 2025 год. В них значится свыше 20 выставок в самом музее и более 10 — в регионах России и в других странах.

В Зимнем дворце завершат создание Галереи Петра Великого. В новых залах, посвященных второй четверти XVIII века, расскажут об усадебной культуре и восточных влияниях в русском искусстве, покажут коллекцию раннего русского фарфора.

В Главном штабе откроют новую экспозицию Галереи современного фарфора, она объединит привычные посудные формы и экспериментальные композиции и арт-объекты.

В Реставрационно-хранительском центре «Старая Деревня» новыми выставочными разделами более подробно расскажут о часах и механическом искусстве, а также об изделиях античных стеклоделов. В Галерее костюма представят наряды петербургских модельеров: Татьяны Парфёновой, Татьяны Котеговой, Лилии Кисиленко, Константина Гончарова, Александра Арнгольдта, Яниса Чамалиди, Владимира Бухинника, Стаса Лопаткина и других.

Одной из главных выставок года станет «К барьеру! Поединки и дуэли от Ахилла до Лифаря» в Николаевском зале — об истории поединков и зарождении дуэлей. Она откроется в конце июня.