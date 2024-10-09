Эрмитаж раскрыл планы выставок на 2025 год — о дуэлях, моде Ар Деко и декабристах

Государственный Эрмитаж 9 октября представил в Министерстве культуры выставочные планы на 2025 год. В них значится свыше 20 выставок в самом музее и более 10 — в регионах России и в других странах.
В Зимнем дворце завершат создание Галереи Петра Великого. В новых залах, посвященных второй четверти XVIII века, расскажут об усадебной культуре и восточных влияниях в русском искусстве, покажут коллекцию раннего русского фарфора.
В Главном штабе откроют новую экспозицию Галереи современного фарфора, она объединит привычные посудные формы и экспериментальные композиции и арт-объекты.
В Реставрационно-хранительском центре «Старая Деревня» новыми выставочными разделами более подробно расскажут о часах и механическом искусстве, а также об изделиях античных стеклоделов. В Галерее костюма представят наряды петербургских модельеров: Татьяны Парфёновой, Татьяны Котеговой, Лилии Кисиленко, Константина Гончарова, Александра Арнгольдта, Яниса Чамалиди, Владимира Бухинника, Стаса Лопаткина и других.
Одной из главных выставок года станет «К барьеру! Поединки и дуэли от Ахилла до Лифаря» в Николаевском зале — об истории поединков и зарождении дуэлей. Она откроется в конце июня.
В Манеже Малого Эрмитажа посетителей ждет «Мода Ар Деко. Из коллекции Назима Мустафаева», посвящённая женской моде 1920-х — начала 1930-х годов. Эта выставка пройдет с 30 апреля по 7 сентября.
В эти же даты в Пикетном зале откроется выставка к 550-летию со дня рождения Микеланджело Буонарроти «Божественный Микеланьоло и его современники».
Еще одна крупная выставка откроется в октябре - «Драгоценность в лотосе: искусство тибетского буддизма. К 110-летию Санкт-Петербургского буддийского храма Дацан Гунзэчойнэй».
А с декабря 2025 по март 2026 года в Николаевском зале будут показывать портреты от зарождения самой формы до наших дней. Выставку назвали «Искусство портрета. Личность и эпоха».
Также в планах музея — показать никогда ранее не экспонировавшиеся документы, рисунки и немногочисленные мемориальные предметы участников восстания декабристов.
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