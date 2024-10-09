Это же экспонат! В Монрепо посетительница попыталась похитить нечто из огорода

Посетительница музея-заповедника «Парк Монрепо» в Выборге попыталась похитить растения из Усадебного огорода. Об этом в среду, 9 октября, рассказали в музее-заповеднике.

Сотрудники рассказали, что растения в Усадебном огороде высаживают каждый год для исторической достоверности, чтобы посетители могли представить себе быт усадьбы XIX века.

«В связи с этим происшествием напоминаем вам о том, что все растения на территории музея-заповедника „Парк Монрепо“ являются экспонатами», — говорится в публикации.

В Монрепо не уточнили, что именно пыталась похитить посетительница. Однако музей-заповедник опубликовал снимок с капустой.