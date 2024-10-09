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Общество Происшествия Вора в законе Леху Семипалатинского нашли повешенным в ИК-1 в Карелии

Вора в законе Леху Семипалатинского нашли повешенным в ИК-1 в Карелии

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1 комментарий

Известного в преступных кругах вора в законе казахстанского происхождения Айткали Маймушева (Леху Семипалатинского) нашли повешенным в исправительной колонии строгого режима № 1 в Карелии. Об этом сообщает ИА «Прайм Крайм» в среду, 9 октября.

Подробности случившегося не уточняются. Известно, что Семипалатинский отбывал наказание в карельской колонии не более года. В июле прошлого года Мосгорсуд приговорил вора в законе к девяти годам лишения свободы за участие в преступной иерархии и незаконном обороте наркотиков.

Как сообщал «Коммерсантъ», Семипалатинский получил «воровскую корону» в 1997 году. С этого момента он курировал серии уголовных преступлений почти по всей России. Однако поймать криминального авторитета долго не могли из-за того, что он не участвовал в преступлениях лично. В 2016 году гражданина Казахстана Семипалатинского депортировали из России, после чего он отправился возглавлять криминальные группировки в Турции.

В прошлом году вор в законе вернулся в РФ и был пойман с наркотиками. Его поместили в СИЗО «Бутырка», где он ожидал свой приговор.

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Комментарии
1
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ясно что могло
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