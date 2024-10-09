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Общество «Повезло, что рысь еще днем вышла»: экс-вице-губернатор Петербурга Метельский рассказал, как сделать фото и победить на мировом конкурсе

«Повезло, что рысь еще днем вышла»: экс-вице-губернатор Петербурга Метельский рассказал, как сделать фото и победить на мировом конкурсе

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2 комментария

Бывший вице-губернатор Петербурга и фотограф Игорь Метельский победил на престижном мировом конкурсе снимков дикой природы Wildlife Photographer of the Year. 9 октября он рассказал «Фонтанке», как был сделан теперь уже известный кадр с рысью.

«Взял камеру, оборудование, купил билет и полетел во Владивосток. Установил там несколько фотоловушек. Оставалось набраться терпения. Полгода, которые я потратил на этот снимок, — не очень-то много. Иногда и год камера ждет своего часа», — сказал Метельский.

Фотограф не в первый раз получает награды за фото из серии с этой рысью. Несколько очень удачных снимков удалось сделать Метельскому в Лазовском районе Приморского края через шесть месяцев после установки фотоловушки.

«Повезло, что рысь еще днем вышла. И такой интересный кадр удалось поймать. Обычно эти животные ночью активничают, а здесь, скорее, исключение», – отметил деятель.

Игорь Метельский занимается фотографией для себя, можно сказать — для души. Коммерческой подоплеки нет. Однако конкурсы, на которые он отправляет заявки, старается выбирать с хорошей репутацией. Метельский хочет, чтобы его снимки нашли отклик у аудитории.

Церемония награждения победителей WPY проходила 8 октября в Лондоне. «На мероприятии присутствовали лучшие фотографы со всего мира — профессионалы своего дела», — отметил Игорь Метельский.

Издание The Guardian опубликовало работы победителей. Среди них — участники из Испании, Германии, Италии, Австралии, США, Канады, Новой Зеландии и России. Бывший вице-губернатор Петербурга Игорь Метельский более активно занялся фотографией после того, как завершил свою карьеру в Смольном.

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Комментарии
2
pgrad
42 минуты
Как же мы за него рады! Отошел от чиновничьих дел безбедно, красиво и вовремя, не дошел ни до сумы, ни до тюрьмы, занимается любимым хобби, да ещё и с рысью!
triton1977
29 минут
Самим фото с участием рыси с читателями бы поделились))
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