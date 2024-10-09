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Происшествия В Петербурге оштрафовали мужчину, публично разделившего идеи террориста Брейвика

В Петербурге оштрафовали мужчину, публично разделившего идеи террориста Брейвика

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3 комментария

Первый Западный окружной военный суд оштрафовал на 180 тысяч рублей Игоря Никандрова, признанного виновным в оправдании терроризма из-за комментария в соцсетях. Об этом 9 октября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Суд установил, что 31 октября 2022 года мужчина разместил в паблике «Русский взгляд Z» комментарий, в котором экспертиза выявила лингвистические и психологические признаки оправдания теракта, совершенного в 2011 году в Осло Андерсом Брейвиком. Подсудимый вину признал полностью и показал, что не является приверженцем терроризма, а подобный случай был единичным. В содеянном Никандров раскаялся.

Его оштрафовали на 300 тысяч, лишили права администрировать сайты и каналы на 2 года. Военный суд учел, что Никандров находился под стражей и домашним арестом, так что в итоге штраф был снижен до 180 тысяч.

Андерс Брейвик устроил двойной теракт в 2011 году, в результате которого были убиты 77 человек. Сначала он подорвал бомбу возле правительственного здания в Осло, а затем, переодевшись в полицейского, отправился на остров Утойя, где устроил массовый расстрел молодежи. Он объяснил, что хотел начать войну против исламизации Европы. Террорист был признан вменяемым и был приговорен к максимальному тюремному сроку — 21 году лишения свободы.

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Комментарии
4
ЮлияБорисовна
42 минуты
А вы знаете, что... Максим Калашников - это Володимир Кучеренко из Туркмении?
282694747
19 минут
А не публично?
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