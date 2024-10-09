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Происшествия В Петербурге приговорили водителя, по вине которого погиб пассажир автобуса

В Петербурге приговорили водителя, по вине которого погиб пассажир автобуса

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4 комментария

Московский районный суд приговорил к трем годам колонии-поселения Орифа Саттарова, признанного виновным в нарушении правил дорожного движения, что привело к смерти пассажира автобуса. Об этом 9 октября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Инцидент произошел утром 12 февраля. Саттаров двигался на своем авто по Московскому проспекту в условиях плохой видимости и мокрой дороги. Не заняв крайнее правое положение на проезжей части, он попытался выполнить поворот направо, на Заставскую улицу, не убедившись в безопасности маневра. В итоге в него влетел следующий за ним автобус «МАЗ».

После столкновения один из пассажиров автобуса получил серьезные травмы и скончался 19 февраля в НИИ им. Джанелидзе.

Саттаров признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии-поселении и запретил управлять транспортными средствами на два года.

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Комментарии
4
VKuser15335355
1 час
Жесточайшее наказание.
VKuser174198221
56 минут
Помилуй господи всех тех, кто на дорогах.....одна ошибка и ты в тюрьме.....
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