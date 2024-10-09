В Петербурге приговорили водителя, по вине которого погиб пассажир автобуса

Московский районный суд приговорил к трем годам колонии-поселения Орифа Саттарова, признанного виновным в нарушении правил дорожного движения, что привело к смерти пассажира автобуса. Об этом 9 октября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Инцидент произошел утром 12 февраля. Саттаров двигался на своем авто по Московскому проспекту в условиях плохой видимости и мокрой дороги. Не заняв крайнее правое положение на проезжей части, он попытался выполнить поворот направо, на Заставскую улицу, не убедившись в безопасности маневра. В итоге в него влетел следующий за ним автобус «МАЗ».

После столкновения один из пассажиров автобуса получил серьезные травмы и скончался 19 февраля в НИИ им. Джанелидзе.

Саттаров признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии-поселении и запретил управлять транспортными средствами на два года.