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Общество Смелый гусь смутил людей в Удельном парке

Смелый гусь смутил людей в Удельном парке

3 180
4 комментария

Гость из тундры сделал остановку в Удельном парке в Петербурге. Он оказался настолько смелым, что горожане забеспокоились, всё ли с ним в порядке. Фотографии, видео и рассказы публикует 9 октября сообщество «Удельный парк» и «Птицы СПб и России».

Это западный тундровый гуменник. Он был так голоден, что почти не обращал внимания на идущих мимо людей и бегающих с лаем собак.

«Когда гусь подпустил меня чуть ли не на расстояние вытянутой руки… сказать, что я был удивлен, — ничего не сказать. …Мозг занялся загадкой, что же с гусем не так? Крылья вроде в порядке, сложены как надо. Перья все на месте. Ходит хорошо, спокойно щиплет травку. Всё указывало на то, что с гусем всё в порядке. Но почему он не боится людей?» — рассказывает фотограф-натуралист Антон Кубышкин.

Видимо, гусь оказался слишком смелым или слишком голодным. В итоге, когда люди с собакой подошли слишком близко, он спокойно улетел.

Вчера в Петербурге наблюдали массовый пролет гусей. Тысячи гусей, сотни клиньев видели на севере города.

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Комментарии
4
Noisymouse
1 час
Ест гусь, никого не трогает, нет - надо же докопаться, да еще с собакой подойти...
chip1
1 час
На каждого доверчивого гуся найдется свой Паниковский)
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