В Чечне учитель назвал Христа «гуманоидом». Теперь его проверяют на оскорбление чувств верующих

В Чечне учитель физкультуры и химии Мансур Жабраилов оказался в центре скандала после того, как назвал Иисуса Христа «греческим гуманоидом». В ответ на общественное недовольство он записал видеообращение, в котором извинился перед христианами, подчеркнув, что осознает свою неправоту как с точки зрения закона, так и религии, сообщает 9 октября ЧГТРК «Грозный».

Жабраилов отметил, что в Чечне оскорбление религий и унижение верующих недопустимо, и противоречит исламским принципам. Он выразил готовность понести ответственность за свои слова и попросил прощения у православных христиан, которых затронули его высказывания.

«Я готов понести полную ответственность за свои слова, за свои высказывания по закону нашей страны», — заявил Мансур Жабраилов, уточнив, что лишь «повелся» на провокаторов, которые оскорбляли ислам.

Замначальника центра «Э» МВД по ЧР Хамзат Кимаев заявил, что учитель был опрошен еще 23 сентября, а деятельность его блога незамедлительно прекращена.