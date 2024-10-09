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Общество В Чечне учитель назвал Христа «гуманоидом». Теперь его проверяют на оскорбление чувств верующих

В Чечне учитель назвал Христа «гуманоидом». Теперь его проверяют на оскорбление чувств верующих

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5 комментариев

В Чечне учитель физкультуры и химии Мансур Жабраилов оказался в центре скандала после того, как назвал Иисуса Христа «греческим гуманоидом». В ответ на общественное недовольство он записал видеообращение, в котором извинился перед христианами, подчеркнув, что осознает свою неправоту как с точки зрения закона, так и религии, сообщает 9 октября ЧГТРК «Грозный».

Жабраилов отметил, что в Чечне оскорбление религий и унижение верующих недопустимо, и противоречит исламским принципам. Он выразил готовность понести ответственность за свои слова и попросил прощения у православных христиан, которых затронули его высказывания.

«Я готов понести полную ответственность за свои слова, за свои высказывания по закону нашей страны», — заявил Мансур Жабраилов, уточнив, что лишь «повелся» на провокаторов, которые оскорбляли ислам.

Замначальника центра «Э» МВД по ЧР Хамзат Кимаев заявил, что учитель был опрошен еще 23 сентября, а деятельность его блога незамедлительно прекращена.

По информации министра по национальной политике Чечни Ахмеда Дудаева, Жабраилов был уволен из школы. В настоящее время проводятся следственные действия, а его высказывания направлены на религиоведческую экспертизу в Ставрополе.

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Комментарии
6
Андрей_спб
17 минут
Ему тоже дадут 3,5 года колонии общего режима или это другое и тут "понять и простить"?
Awkward
11 минут
Ну, Иисус реально был гуманоидом. Другое дело, почему греческим, а не римским или еврейским.
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