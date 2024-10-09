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Строительство Продажи Группы «Эталон» за третий квартал выросли на 19%, до 36,9 млрд рублей

Продажи Группы «Эталон» за третий квартал выросли на 19%, до 36,9 млрд рублей

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В третьем квартале этого года продажи Группы «Эталон» выросли на 19% и достигли почти 36,9 млрд рублей. В натуральном выражении продажи составили 157,3 тыс. кв. м, из которых почти 47 тыс. кв. м пришлось на продажи в регионах. Стоимость региональных контрактов выросла на 14%, до 7,4 млрд рублей.

В целом доля региональных проектов в продажах за квартал составила 30% в натуральном выражении и 20% в денежном выражении.

Денежные поступления компании с июля по сентябрь составили 24,3 млрд рублей. Средняя цена квадратного метра жилой недвижимости выросла на 25%, до 293,2 тыс. рублей.

Если брать итоги трех кварталов года, то продажи недвижимости в компании увеличились на 59%, до 541,9 тыс. кв. м, а стоимость заключенных контрактов выросла на 77%, до 115,5 млрд рублей.

— Продажи третьего квартала и девяти месяцев 2024 года в натуральном и денежном выражении оказались самыми сильными за всю историю компании, — говорит Илья Косолапов, вице-президент по экономике и финансам Группы «Эталон». — Это удалось обеспечить за счет собственного финансового продукта, способного частично заместить ипотечные программы, а также диверсификации портфеля.

По словам эксперта, ожидаемое снижение доли ипотечных продаж с июля не особенно повлияло на денежные поступления и баланс на счетах эскроу. Сумма средств на эскроу-счетах компании превышает ее проектный долг в 1,2 раза, что позволяет получать от банков специальные ставки на уровне 3,5%.

Основываясь на этих результатах, в компании рассчитывают, что прирост продаж по итогам года будет двузначным.

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