Современное искусство в уборной и самая узкая улица. Каким получилось новое общественное пространство АТС на Некрасова

«Вот бы сюда переехала добрая половина шумных баров с улицы Некрасова, донимающих сейчас по ночам мирных жителей», — предложил автор поста. «Фонтанка» прогулялась по готовящемуся к официальному открытию пространству и спросила собственника, что он думает об идее стать ядром питейного кластера.

О создании на улице Некрасова общественного пространства стало известно еще в 2021 году, когда компания «Отели Северной Пальмиры» приобрела четырехэтажное здание бывшего телефонного узла у «Ростелекома». Инвестиции оценивались в 500 млн рублей. Запуск был намечен на осень 2023 года, но в срок завершить работы не удалось. В итоге техническое открытие первой очереди состоялось 30 августа, а полноценный запуск ожидается до конца этого года, рассказал владелец компании Иван Смирнов.

Что уже работает в АТС

Концепция АТС заигрывает с изначальной «связной» функцией: в гастрономической зоне стоят телефонные аппараты ретро, во дворе — телефонные будки и уличные телефоны-автоматы, а также телефонные аппараты для промышленных цехов. Это разбавляется граффити и муралами на стенах, где Павел Дуров на фоне статуи Свободы соседствует с Виктором Цоем и Сальвадором Дали, а копия фрески ренессансной с изображением Мадонны поместилась рядом с мусорными баками (впрочем, возможно, это временное явление, а не инсталляция). Чуть поодаль стоит стол для пинпонга и огромная бетонная рука — работа уличного художника Alex Ko.

+4

Внутри для посетителей пока доступны гастрономическая зона и барный кластер. В первой уже открылись киоски вьетнамской кухни, суши, раменная и безалкогольные напитки. Здесь же — зона игровых автоматов. Еще несколько точек анонсируют скорое открытие: всего в пространстве будет 10 гастрономических концепций. В барной зоне пока два заведения — Petit Debauche и «Принципы». Посетители есть даже днем в будний день. Впрочем, большая часть использует пространство скорее как коворкинг и работает с ноутбуками за столиками, а кто-то — как фотозону и увлеченно устраивает фотосессии во внутреннем дворике.

+6

Экспериментальное искусство

Оформление АТС можно назвать эклектичным — неоновые вывески и элементы освещения соседствуют с центральной зоной, где колонны расписаны с отсылками и цитатами из советского авангарда, а рядом выставлены картины современных художников. АТС помимо развлекательной будет выполнять еще просветительскую функцию, объясняет Иван Смирнов. Расчет сделан на то, что юные посетители, пришедшие вкусить модной пищи, обратят внимание, загуглят и возможно узнают что-то новое или просто найдут источник вдохновения. «Наша молодёжь сейчас говорит „Ой, у нас мама и папа не те, у нас президент не тот, у нас страна не та, вот там вот на Западе или на Востоке [лучше]. Но надо гордиться [наследием], [страной], где мы находимся, и творить, созидать ровно здесь и сейчас“, — подчеркивает он.

С лестницы можно попасть в узкий проход с кирпичными стенами и заложенными окнами. «Это самая узкая улица Санкт-Петербурга. Потому что по сути это два самостоятельных здания», — пояснил Иван Смирнов. На одной стене вывешены фотографии, рассказывающие историю Ленинградского рок-клуба, на другой, в заложенных окнах, хотят разместить изображения выдающихся деятелей Российской империи — например, Петра Первого и Екатерины Второй.

Часть площадей выделят современным художникам под выставочные пространства. Среди резидентов Иван Смирнов называет автора фресок на улице Радищева Олега Лукьянова, Стаса Багса и Alex Ko. Творцам также доверили расписать двери на лестнице и стены в туалетных комнатах, превратив кабинки в своеобразное художественное высказывание. Например, в одной из них изображен нотный стан с мелодией «Город, которого нет». Столь провокационный способ коммуникации пространства с аудиторией выбран в расчете на то, что фотографии из уборной попадут в социальные сети и вызовут живую дискуссию. «Дальше будем смотреть, насколько люди эту историю поддерживают, либо наоборот. Если поддерживают, мы ее сохраняем», — отмечает он.

Впрочем, не все эксперименты с современным искусством оказались удачными. Роспись на ретро-автомобилях, которую команда АТС попросила сделать художников, оказалась неудачной. Поэтому пока машины спрятали с глаз долой.

Что еще появится в АТС

«Пространство АТС будет представлять собой 10 самостоятельных зон», — говорит Иван Смирнов. Помимо гастро-зоны и барной зоны постепенно будут запускаться фэшн-зона, фитнес-зона, выставочные пространства и контейнерный городок.

Оператор фэшн-пространства пока не определен, но, по задумке предпринимателя это пространство-трансформер, которое объединит несколько локальных дизайнерских брендов и при необходимости будет превращаться в зону для показа новых коллекций. За спортивное направление будет отвечать студия NewFit, компанию ей на третьем этаже составит студия красоты и танцевальные классы. На четвертом этаже готовится к открытию творческий коворкинг «Академия Искусств» с классами вокала, диджеинга, блогинга, подкастинга и других модных творческих направлений. Контейнерный городок видят как поп-ап локацию для обкатки проектов, там магазин винтажной одежды может соседствовать с пиццерией, офисом или секретным баром.

Общепита тоже будет больше: ожидается запуск тики-бара (в гавайском стиле), а также «филиалов» Kroo Cafe и ресторана Charlie. Также будет кубинский ночной клуб. В соседнем здание на улице Чехова 18, также принадлежащем «Отелям Северной Пальмиры», уже начал работу коворкинг «Практик», рассчитанный на 800−1100 человек.

Барный флагман

К идее жителей Центрального района переселить в АТС другие бары с улицы Некрасова Иван Смирнов относится со скепсисом. Это погубило бы всю концепцию, считает он. «Я всё-таки за идею культурно проводить время. И у меня даже в барном кластере есть установка, что если человек начинает сползать со стула, сотрудники ему обязательно воды побольше нальют или должны прекращать обслуживание. Задача напаивать людей не стоит ни в коем случае», — отмечает он. Пока бары работают до 23.00 в будние, а в пятницу, субботу, воскресенье и до 2−3 ночи. По словам предпринимателя, команда проводила специальные тестирования звукового оборудования, чтобы убедиться, что не нарушит покой соседнего жилого дома.

Резиденты предпочитают говорить о синергетическом эффекте: уже сформировавшийся в барном кластере Некрасова-Жуковского-Белинского трафик неизбежно придет в АТС. «Мне очень нравится этот район города, я здесь родился и прожил практически всю свою жизнь. Я верю в то, что улица Некрасова может быть еще интереснее, чем сейчас», — рассуждает создатель бара «Принципы» Кирилл Ульянов. Предприниматель надеется, пространство с хорошей подборкой современного искусства также привлечет туристов. «В каждом практически городе Европы кластеры и общественные пространства являются центром притяжения», — отмечает он.

Собеседники на рынке торговой недвижимости предполагают, что АТС может столкнуться с проблемами с поиском арендаторов: из-за того, что открытие сильно отстало от изначально заявленных сроков, многие предприниматели, изначально рассматривавшие аренду в этом пространстве, решили открыться в другом месте.

Впрочем, по словам Ивана Смирнова, прямых конкурентов у АТС нет — в Центральном районе не хватает качественных общественных пространств, а в Севкабель или «Новую Голландию» специально поедут не все. Сроков окончательного запуска вовсе не существует. «Я не рассматриваю это как проект с некой финальной точкой: пространство всё равно должно постоянно трансформироваться», — комментирует он. Что касается инвестиций, то в изначально заявленные 500 млн обошелся только запуск первой очереди, общий объем вложений предприниматель затруднился оценить, но предложил исходить из цены 100 тысяч рублей на квадратный метр. Таким образом, при общей площади АТС в 15 тысяч кв. м, речь идет о 1,5 млрд рублей.

Галина Бояркова,