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Происшествия В Петербурге художник-экспрессионист скончался после игры в мини-футбол

В Петербурге художник-экспрессионист скончался после игры в мини-футбол

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1 комментарий

Петербургский художник и архитектор Алексей Калякин скончался в ночь на 9 октября в Мариинской больнице. Мужчине стало плохо после игры в мини-футбол, врачи оказались бессильны.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР), накануне скорую помощь вызвали в центр развлечений на улице Степана Разина. По предварительным данным, посетителю стало нехорошо во время игры в мини-футбол.

Около одиннадцати вечера 48-летнего мужчину привезли в Мариинскую больницу в состоянии клинической смерти. Ровно в полночь он скончался. Причина смерти устанавливается, проводится проверка.

По данным «Фонтанки», речь идет о художнике Алексее Калякине. Он писал картины в жанре мистический экспрессионизм. Также петербуржец работал архитектором в ООО «Проектсервис».

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Комментарии
1
Dirty Harry
50 минут
А какая взаимосвязь между названием и содержанием статьи? Бампербол - это дети в надутых пластиковых шарах друг друга толкают, а мини-футбол, это просто футбол на на маленьком поле и в команде 4 игрока и вратарь.
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