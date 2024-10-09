В Петербурге художник-экспрессионист скончался после игры в мини-футбол

Петербургский художник и архитектор Алексей Калякин скончался в ночь на 9 октября в Мариинской больнице. Мужчине стало плохо после игры в мини-футбол, врачи оказались бессильны.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР), накануне скорую помощь вызвали в центр развлечений на улице Степана Разина. По предварительным данным, посетителю стало нехорошо во время игры в мини-футбол.

Около одиннадцати вечера 48-летнего мужчину привезли в Мариинскую больницу в состоянии клинической смерти. Ровно в полночь он скончался. Причина смерти устанавливается, проводится проверка.

По данным «Фонтанки», речь идет о художнике Алексее Калякине. Он писал картины в жанре мистический экспрессионизм. Также петербуржец работал архитектором в ООО «Проектсервис».