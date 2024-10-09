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Происшествия «Паджеро» против «Жигулей». Водитель выехал на встречную полосу, чтобы избежать ДТП, и устроил другое — смертельное

«Паджеро» против «Жигулей». Водитель выехал на встречную полосу, чтобы избежать ДТП, и устроил другое — смертельное

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4 комментария

Выезд на встречную полосу привел к смерти. Подробности ДТП в Кировском районе Ленинградской области стали известны «Фонтанке» 9 октября.

ДТП произошло 8 октября около 18:20 на 15-м километре дороги Павлово — Мга — Шапки — Любань — Оредеж — Луга, вне населённого пункта. По предварительной версии, 46-летний житель области на своем «Митсубиши Паджеро Спорт», уходя от столкновения, выехал на полосу встречного движения там, где это запрещено. И столкнулся со встречным ВАЗ-2106, вернувшимся в свою полосу из встречной полосы.

За рулём «Жигулей» был 60-летний житель Колпино. Он скончался на месте до приезда скорой помощи.

Про предполагаемого виновника ДТП, водителя «Паджеро», известно, что в этом году его привлекали к административной ответственности один раз за несоблюдение требований знаков или разметки и 12 раз — за превышение скорости.

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Комментарии
4
MAGDANOZA
7 минут
А сколько нарушений было у водителя ВАЗ, который обгонял по встречке в том же месте?
DEMOMON
13 минут
А ВАЗ-2106 там это было делать разрешено?
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