В Петербурге задержан нелегал, обвиняемый в вербовке для ИГИЛ*

Оперативники уголовного розыска задержали в Петербурге нелегального мигранта из Таджикистана, которого заждались на родине. Об этом ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) стало известно 9 октября.
37-летний мужчина объявлен в межгосударственный розыск. Его обвиняют в наемничестве. По версии следствия, иностранец, являясь активным членом запрещенной в России террористической организации ИГИЛ*, занимался вербовкой жителей Хатлонской области Республики Таджикистан для дальнейшего их участия в боевых действиях на территории Сирии.
На родине мужчина заочно заключен под стражу.
*Террористическая организация, запрещенная в РФ.
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