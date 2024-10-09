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Происшествия В Ейском районе Кубани объявили опасность атаки БПЛА. Губернатор сообщил о падении обломков беспилотников

В Ейском районе Кубани объявили опасность атаки БПЛА. Губернатор сообщил о падении обломков беспилотников

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1 комментарий

Опасность атаки беспилотников объявили ночью с 8 на 9 октября в Ейском районе Краснодарского края. Об этом сообщило издание РИА Новости со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС).

«По району нет сообщений — разрушений и жертв нет. Работает ПВО, следят за небом», — цитирует издание ЕДДС. При этом оперативный штаб региона не публиковал извещений об опасности атаки дронов. После полуночи информацией о налете БПЛА стали обмениваться местные жители в пабликах — сообщалось о взрывах в районе Ейска, но были ли они связаны с работой ПВО или с чем-либо еще, неизвестно. Официального подтверждения этих сведений не поступало.

В два часа ночи губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале написал, что атаке беспилотников подвергся Щербиновский район — в селе Шабельское, по его словам, в частном доме выбило стёкла и повредило газовую трубу «в результате падения обломков БПЛА». Газ перекрыли, возгорание потушено, пострадавших нет, отчитался Кондратьев.

Сразу после этого оперативный штаб напомнил жителям «о запрете съемки беспилотников и работы системы ПВО».

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Комментарии
1
Сила в Правде!!
42 минуты
склад походу в селе хлопнул просто.
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