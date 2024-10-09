В Ейском районе Кубани объявили опасность атаки БПЛА. Губернатор сообщил о падении обломков беспилотников

Опасность атаки беспилотников объявили ночью с 8 на 9 октября в Ейском районе Краснодарского края. Об этом сообщило издание РИА Новости со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС).

«По району нет сообщений — разрушений и жертв нет. Работает ПВО, следят за небом», — цитирует издание ЕДДС. При этом оперативный штаб региона не публиковал извещений об опасности атаки дронов. После полуночи информацией о налете БПЛА стали обмениваться местные жители в пабликах — сообщалось о взрывах в районе Ейска, но были ли они связаны с работой ПВО или с чем-либо еще, неизвестно. Официального подтверждения этих сведений не поступало.