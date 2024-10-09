Две самые модные идеи маникюра на осень-2024. Покажите эти фото своему мастеру

Лето закончилось, но это не повод отказываться от дизайна и всевозможных орнаментов на ногтях. В тренде сейчас анималистичный принт и сочетание черного и белого цветов. Идеями самого модного маникюра для этой осени делятся коллеги из 76.ru и Городских порталов .

Леопардовый маникюр

Этот дизайн в тренде уже много лет и становится особенно актуальным осенью. Прямо сейчас на улице можно встретить людей в пятнистых тренчах, рубашках, юбках и брюках. Пятью модными идеями анималистичного маникюра поделилась мастер ногтевого сервиса Елизавета Хвищук.

Если у вас прямоугольные ногти, вы можете попросить мастера нанести леопардовый орнамент на пластины только трех пальцев на каждой руке. А остальные покрасить в черный.

Если любите френч, не забывайте, что его тоже можно сделать леопардовым.

Черно-белый френч

Осенью всем нам хочется покоя и предсказуемости. Яркие цвета в одежде, как правило, уходят на второй план. То же самое можно сказать и про ногти. В этом сезоне как никогда вовремя делать черно-белый маникюр.