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Образ жизни Две самые модные идеи маникюра на осень-2024. Покажите эти фото своему мастеру

Две самые модные идеи маникюра на осень-2024. Покажите эти фото своему мастеру

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Эти ногти не оставят равнодушными любительниц ярких дизайнов

Лето закончилось, но это не повод отказываться от дизайна и всевозможных орнаментов на ногтях. В тренде сейчас анималистичный принт и сочетание черного и белого цветов. Идеями самого модного маникюра для этой осени делятся коллеги из 76.ru и Городских порталов.

Леопардовый маникюр

Этот дизайн в тренде уже много лет и становится особенно актуальным осенью. Прямо сейчас на улице можно встретить людей в пятнистых тренчах, рубашках, юбках и брюках. Пятью модными идеями анималистичного маникюра поделилась мастер ногтевого сервиса Елизавета Хвищук.

Если у вас прямоугольные ногти, вы можете попросить мастера нанести леопардовый орнамент на пластины только трех пальцев на каждой руке. А остальные покрасить в черный.

Другой вариант: выбрать в качестве однотонного покрытия белый цвет, сверху нанести матовое покрытие.

Если любите френч, не забывайте, что его тоже можно сделать леопардовым.

Чтобы сделать маникюр более сияющим, добавьте к пятнышкам на пластинах блестки.

И, конечно, не бойтесь сочетать анималистичный дизайн с яркими цветами. Например, с красным.

Черно-белый френч

Осенью всем нам хочется покоя и предсказуемости. Яркие цвета в одежде, как правило, уходят на второй план. То же самое можно сказать и про ногти. В этом сезоне как никогда вовремя делать черно-белый маникюр.

Если у вас короткие квадратные ногти, попробуйте варианты с тонкой «улыбкой». Это визуально вытягивает ногтевую пластину и делает ее более изящной. Можно сделать, например, глянцевый «квадрат» с черной «улыбкой».

Либо сочетание светоотражающего черного с белым глянцевым свободным краем.

Если ногти у вас длинные, можете смело делать классический френч — к примеру, с черной «улыбкой» на белом фоне.

Дополнить черно-белый френч здорово узором. Подойдут анималистический (животный) принт — полосы зебры и леопардовые пятна, а также завитки и полосы, цветочные узоры, сердечки и подобные «мягкие» рисунки.

Хорошо смотрится такой дизайн и в сочетании с эффектом омбре.

Ну и, конечно, не забывайте про геометрию — она просто создана для черно-белого френча!

Больше идей осеннего маникюра ищите здесь.

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