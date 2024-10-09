Две самые модные идеи маникюра на осень-2024. Покажите эти фото своему мастеру

Лето закончилось, но это не повод отказываться от дизайна и всевозможных орнаментов на ногтях. В тренде сейчас анималистичный принт и сочетание черного и белого цветов. Идеями самого модного маникюра для этой осени делятся коллеги из 76.ru и Городских порталов.
Леопардовый маникюр
Этот дизайн в тренде уже много лет и становится особенно актуальным осенью. Прямо сейчас на улице можно встретить людей в пятнистых тренчах, рубашках, юбках и брюках. Пятью модными идеями анималистичного маникюра поделилась мастер ногтевого сервиса Елизавета Хвищук.
Если у вас прямоугольные ногти, вы можете попросить мастера нанести леопардовый орнамент на пластины только трех пальцев на каждой руке. А остальные покрасить в черный.
Другой вариант: выбрать в качестве однотонного покрытия белый цвет, сверху нанести матовое покрытие.
Если любите френч, не забывайте, что его тоже можно сделать леопардовым.
Чтобы сделать маникюр более сияющим, добавьте к пятнышкам на пластинах блестки.
И, конечно, не бойтесь сочетать анималистичный дизайн с яркими цветами. Например, с красным.
Черно-белый френч
Осенью всем нам хочется покоя и предсказуемости. Яркие цвета в одежде, как правило, уходят на второй план. То же самое можно сказать и про ногти. В этом сезоне как никогда вовремя делать черно-белый маникюр.
Если у вас короткие квадратные ногти, попробуйте варианты с тонкой «улыбкой». Это визуально вытягивает ногтевую пластину и делает ее более изящной. Можно сделать, например, глянцевый «квадрат» с черной «улыбкой».
Либо сочетание светоотражающего черного с белым глянцевым свободным краем.
Если ногти у вас длинные, можете смело делать классический френч — к примеру, с черной «улыбкой» на белом фоне.
Дополнить черно-белый френч здорово узором. Подойдут анималистический (животный) принт — полосы зебры и леопардовые пятна, а также завитки и полосы, цветочные узоры, сердечки и подобные «мягкие» рисунки.
Хорошо смотрится такой дизайн и в сочетании с эффектом омбре.
Ну и, конечно, не забывайте про геометрию — она просто создана для черно-белого френча!
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